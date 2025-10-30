সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাবাকে দেওয়া কথা রাখতে ৬৯ বছর বয়সে করলেন পিএইচডি

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৫
নিদ্যানন্দ রায়া ও তার স্ত্রী ল্যাকসোমি। ছবি: বিবিসি

সময়টা ১৯৯৯ সাল। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে যত দিন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন, তত দিন পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন তিনি। সেই কথা রেখে মরিশাস থেকে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমানো নিদ্যানন্দ রায়া ৬৯ বছর বয়সে মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি থেকে সামাজিক নীতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তার নামের শুরুতে যুক্ত হয়েছে ‘ড.’। 

এই অর্জন কেমন লাগছে— এমন প্রশ্নের জবাবে নিদ্যানন্দের চটজলদি জবাব ছিল, ‘তেমন কিছুই না। এটা জীবনের একটা অর্জন মাত্র।’ বিবিসি রেডিও লন্ডনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড. নিদ্যানন্দ জানান, তিনি বেশ গরিব পরিবার থেকে এসেছেন; তার বাবা ছিলেন নাপিত এবং মা পরিচারিকার কাজ করতেন। মা-বাবার বেতন দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল এবং তিনি বন থেকে কাঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করতেন। তার মতে, ‘এসব কারণই আমাকে শৃঙ্খলাবোধ আর জ্ঞান অর্জনের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল।’

ড. নিদ্যানন্দ এখন লন্ডনের এনফিল্ডে বসবাস করেন। তিনি বলছিলেন, নিজ দেশে পড়াশোনার সুযোগ সীমিত থাকায় তিনি দেশ ছেড়ে এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যকে ‘সুযোগের ভূখণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে আপনি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন।’ যুক্তরাজ্যে স্থায়ী হওয়ার জন্য মাঝের সময়টায় তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। 

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার প্রস্তাব পেলেও, সেখানে কাজের সুযোগ না থাকায় তা করতে পারেননি। দীর্ঘ সময় পরিবারের খরচ চালাতে তিনি স্কুলশিক্ষক স্ত্রী ল্যাকসোমিকে সহায়তা করতে পারেননি, বরং স্ত্রীই তখন পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন। নিদ্যানন্দ বলেন, ‘তখন আমাকে চাকরি খুঁজে বের করতে হয়েছিল। আমাকে স্থায়ী হতে হয়েছিল। আমাকে সবকিছু করতে হয়েছিল। এখানে আসার পর আমি গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। পরে আমাকে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবেও কাজ করতে হয়েছে।’

নিজের পিএইচডি গবেষণায় নিদ্যানন্দ মৌরিতানিয়ার ক্রেওলের ফরাসিভাষী সম্প্রদায়ের মানুষদের ঔপনিবেশিক–পরবর্তী অভিজ্ঞতার বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এলিনোর কফম্যানের তত্ত্বাবধানে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এই শিক্ষক বলেন, ‘আমি তার সাফল্যে রোমাঞ্চিত। আশা করব, তিনি তার উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালিয়ে যাবেন।’ জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে বলতে গিয়ে নিদ্যানন্দ কয়েক দশক আগে বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেন এবং বলেন, ‘আমি বাবাকে দেওয়া কথা রেখেছি। বাবা, আমি তোমাকে গর্বিত করেছি।’

সূত্র: বিবিসি রেডিও

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

শিক্ষা বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কস অলরাউন্ডার প্রতিযোগিতা: ১ কোটি টাকারও বেশি উপহার-শিক্ষাবৃত্তি

যুবসমাজকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রসর উত্তরাধিকারী বানাতে হবে: আইসিআইএফ

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এভেরোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাফল্যের কারিগর সোহাগ

হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যুতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার শোকবাণী

আযহারী শিক্ষার্থীরা হবে বাংলাদেশ ও মিশরীয় ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন: মিশরীয় রাষ্ট্রদূত

গ্রিন ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng