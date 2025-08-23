সেকশন

রোববার, ২৪ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুবসমাজকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রসর উত্তরাধিকারী বানাতে হবে: আইসিআইএফ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৬

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবদুর রব বলেছেন, বাংলাদেশের যুবশক্তি নৈতিক, জ্ঞানভিত্তিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার এক কেন্দ্রবিন্দু। এই বাস্তবতাকে ফলবান করার জন্য প্রয়োজন এমন এক ডকট্রিন, যা একদিকে ভবিষ্যতের কাঠামো নির্মাণ করবে, অপরদিকে অতীতের দায় ও আত্মপরিচয়ের সংযোগে রূপান্তর ঘটাবে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল্লাহ ফারুক সম্মেলন কক্ষে ইসলামিক সিভিক ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম (আইসিআইএফ) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের যুব সম্পদ ও কৌশলগত যুবনেতৃত্বের রূপরেখা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক মাওলানা  মুসা আল হাফিজ। সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার এসএম আবিদ রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে মুসা আল হাফিজ বলেন, যুবক মানে কেবল বয়সের পরিচয় নয়। যুবক মানে শক্তি, স্বপ্ন, দায়িত্ব এবং ত্যাগ। রাষ্ট্র যদি সুযোগ দেয়, সমাজ যদি আস্থা রাখে, আর তরুণ যদি নিজের ভেতরে জাগিয়ে তোলে নৈতিকতা ও আত্মবিশ্বাস—তবে যুবকরা আগামী দিনের উন্নত ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষাবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক কর্নেল (অব.) ড. আশরাফ আল দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম অপু, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জাান ফুয়াদ, যুবশক্তিবিষয়ক গবেষক ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ, কবি পলিয়ার ওয়াহিদ, জব্বার আল নাঈম, অর্থনীতিবিদ শামস আরেফিন ও এটিজেড টেকনোলজির কর্ণধর ও বিসনেস কোচ আল মোমেন, ডাকসু এজিএস প্রার্থী সাঈফ মুহাম্মদ আলাউদ্দীনসহ অনেকে।  

বৈঠকে বক্তারা বলেন, যুবশক্তির বিকাশের প্রথম শর্ত হলো সঠিক শিক্ষা। এমন শিক্ষা, যা শুধু পরীক্ষায় পাস করায় না, জীবনের সমস্যার সমাধান করতে শেখায়। আমাদের প্রয়োজন জ্ঞান আর দক্ষতার এমন মেলবন্ধন, যা একজন তরুণকে কর্মঠ, সৃজনশীল আর দায়িত্ববান মানুষে পরিণত করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন নৈতিকতার বিকাশ। শিক্ষা যদি মাথা গড়ে, নৈতিকতা গড়ে হৃদয়। মাদক, সন্ত্রাস, ভোগবাদ—এই অন্ধকার থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। কারণ নৈতিকতা ছাড়া জ্ঞানও অন্ধ, আর শক্তিও ধ্বংসাত্মক।

তৃতীয়ত, আমাদের দরকার উদ্যোক্তা মানসিকতা। আমরা কেন শুধু চাকরির পেছনে ছুটব? আমাদের তরুণেরা যদি উদ্যোক্তা হয়, তবে তারা শুধু নিজের জন্য নয়, শত শত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। কৃষি, প্রযুক্তি, শিল্প, গবেষণা—সবখানেই তরুণরা নেতৃত্ব দিতে পারে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

শিক্ষা ক্যাম্পাস

