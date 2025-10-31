নড়াইলের লোহাগড়ায় ধান মাড়াই করাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে টেঁটাবিদ্ধসহ উভয়পক্ষের ৭ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কোটাকোল ইউনিয়নের মঙ্গলপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে আহতরা হলেন- নওশের মোল্যা গ্রুপ সমর্থিত প্রিন্স শেখ (২৬), বিপুল মোল্যা (৪০) এবং মজিবর মেম্বার গ্রুপ সমর্থিত রানা মোল্যা (৩০), রাসেল মোল্যা (৩০), রাফিন (১৬), সৌরভ (১৪) ও মিল্টন মোল্যা (৩০)।
লোহাগড়া থানার ওসি মো. শরিফুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মঙ্গলপুর এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নওশের মোল্যা ও মজিবর মেম্বার সমর্থিত গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিলো। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ওই এলাকার বিপুল মোল্যা ও মিল্টন মোল্যাদের মধ্যে ধান মাড়াই করা ধুলো বালি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে এ বাকবিতণ্ডার জেরে নওশের মোল্যা সমর্থিত বিপুল মোল্যা ও মজিবর সমর্থিত মিল্টন মোল্যার সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র, টেঁটা (কোচ) ও ছুরি নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
সংঘর্ষ চলাকালে আহত হন অন্তত ৭ জন। আহতদের লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। সংঘর্ষে বিপুল মোল্যা টেঁটা বিদ্ধ হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেলে পাঠানো হয়।
লোহাগড়া থানার ওসি মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার পরিবেশ বর্তমানে শান্ত আছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।