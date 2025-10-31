সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে দোয়া চাইলেন তাসকিন আহমেদ

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৯

দেখতে দেখতে বিয়ের আট বছর পার করে ফেললেন জাতীয় দলের তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ ও তার স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। বিবাহবার্ষিকীর দিনে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি এই গতিতারকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৫৪ মিনিটে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক পারিবারিক ছবি পোস্ট করেন তাসকিন। ছবিতে তাকে, স্ত্রী রাবেয়া ও তাদের তিন সন্তানকে দেখা গেছে। সামনে সাজানো ছিল বিবাহবার্ষিকীর কেক। পোস্টের ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছেন, ‘মাশাআল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

এর আগের রাতে, অর্থাৎ বুধবার রাত ১২টা ১৬ মিনিটে তাসকিন আরও একটি পোস্ট দেন। সেখানে কেবল তিনি ও তার স্ত্রী। কেক হাতে সেই ছবিতে ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছেন, ‘জীবনের প্রতি ক্ষণে হাত ধরে রেখেছ। শুভ বিবাহবার্ষিকী সৈয়দা নাইমা রাবেয়া।’

২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন তাসকিন ও রাবেয়া। তাদের সংসারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম সন্তানের জনক হন তাসকিন—সেদিন জন্ম নেয় ছেলে তাশফিন আহমেদ রিহান। এরপর ২০২২ ও ২০২৩ সালে জন্ম নেয় তাদের দুই কন্যা।

স্ত্রীর জন্মদিনেও সামাজিক মাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট দিতে ভোলেন না এই তারকা ক্রিকেটার। গত ৮ আগস্ট স্ত্রীর জন্মদিনে তিনি ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিতে দেখা যায়, ওয়েস্টার্ন ক্রুজ নামের এক জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাসকিন ও রাবেয়া। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাকে সব সময় সুস্থ রাখুন, এই প্রার্থনা।’

বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে ব্যস্ত তাসকিন। দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দুটিতেই মাঠে নেমেছেন তিনি। ১১ বছরের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৮৫ ম্যাচে ৭.৬৮ ইকোনমি রেটে ১০৬ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের এই গতি তারকা।

