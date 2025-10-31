সেকশন

অদৃশ্য শক্তিকে পরাজিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব: মুরাদ

ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস মুরাদ বলেছেন, গত ১৭ বছর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে যেভাবে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাজিত করেছি, তেমনিভাবে অদৃশ্য শক্তিকে পরাজিত করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব।

আজ শুক্রবার স্থানীয় কালামপুরে ধামরাই থানা ও পৌর মহিলা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

নারী ও শিশু শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন ঢাকা-২০ আসনের সম্ভাব্যপ্রার্থী মুরাদ। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ২০৩৪ সালের মধ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রিলিয়ন-ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে-যা লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে- যেখানে প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে নারী, গর্বের সঙ্গে দেশের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। আমাদের নেতা তারেক রহমান ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তারেক রহমানের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চাইলে আগামীতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে হবে। তাই এখন থেকেই ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে হবে।

জাতীয়তাবাদী মহিলাদ দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে ও ঢাকা জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মনিরুল ইসলামের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা এম এ জলিল, খন্দকার আইয়ুব, খন্দকার আবু তাহের মুকুট প্রমুখ।

