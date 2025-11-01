ভোলায় বিএনপি–বিজেপির সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০

ভোলায় বিএনপি ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)–এর পৃথক সমাবেশকে কেন্দ্র করে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে শহরের নতুন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১১ টায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিজেপি একটি মিছিল বের করে। মিছিল শেষ করে দলীয় কার্যালয়ে সমাবেশ করে তারা। অন্যদিকে দলীয় কার্যালয়ে সমাবেশ করে মিছিল বের করে জেলা বিএনপি। উভয় পক্ষের সমাবেশ ও মিছিলে বাঁধা দেয়াকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা সংঘর্ষ হয়। এতে গনমাধ্যমকর্মীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। ভাংচুর করা হয়েছে গাড়ি, অফিস বেশ কিছু পোস্টার ব্যানার।
সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ও নৌবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় উভয় দলই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা ও উসকানির অভিযোগ করেছে। তবে এখনো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো সময় ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
