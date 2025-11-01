বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো মূলত জামায়াত, বিএনপি ও এনসিপির প্রভাবময়; এই ধরনের কাঠামোর মধ্যে কোনো নির্বাচন কার্যকরভাবে করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
তিনি বলেন, ‘দেশকে বাঁচাতে গেলে ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে। বিপুলসংখ্যক মানুষকে বাইরে রেখে নির্বাচন হলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে রংপুর নগরীর জাতীয় পার্টি সেন্ট্রাল রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সভা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, জাতীয় পার্টিকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সুষ্ঠু ভোটের নিদর্শন পেলে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে।
তিনি বলেন, গত ১১ বছর জাতীয় পার্টি স্বাধীন ছিল না। নির্দলীয় একাউন্টেট সরকার ছাড়া দল কানা প্রশাসন দিয়ে দেশে নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন জাপা মহাসচিব।
জাপা মহাসচিব বলেন, গত ১ বছরে ১৪০ জন মবের কারনে মারা গেছে; অর্থনৈতি সংকট ও দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এসময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রশাসনিক ছক আঁকা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন সম্ভব নয়।
এসময় জাতীয় পার্টির রংপুর মহানগর, জেলা এবং সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।