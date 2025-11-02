সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিশ্বকাপের ফাইনালসহ টিভিতে যেসব খেলা দেখবেন

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৪
মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: সংগৃহীত

মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে রোববার (২ নভেম্বর) মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। পাশাপাশি চলছে এনসিএল, এবং রাতে নিজেদের লিগে মাঠে নামবে বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটি, ইন্টার ও এসি মিলানের মতো বড় ক্লাবগুলো। এসব খেলা দেখতে পারবেন যেভাবে- 

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

৩য় টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

নারী বিশ্বকাপ : ফাইনাল

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস

প্যারিস মাস্টার্স ফাইনাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-নিউক্যাসল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-বোর্নমাউথ
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-এলচে
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

হেল্লাস-ইন্টার মিলান
বিকেল ৫-৩০ মি., ডিএজেডএন

এসি মিলান-রোমা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

ইত্তেফাক/এমএস

