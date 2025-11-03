সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপি থেকে ১১ বছর আগে বহিষ্কৃত নেতা যোগ দিলেন জামায়াতে

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩
সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজাকে (হলুদ চিহিৃত) ফুল দিয়ে বরণ করছেন জামায়াতের নেতারা।

বরগুনার বামনা উপজেলার সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান মামুন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। একই সঙ্গে বামনা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মফিজুর রহমান দিনারও জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন।

রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে বামনা উপজেলার সৈয়দ রহমত আলী স্টেডিয়ামে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক জনসভায় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। এসময় তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান মামুন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি। ২০১৪ সালে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান মামুন জানান, ১৯৮৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি বামনায় আসেন। কিছুদিন পর যুক্ত হন জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে। ১৯৯৭ সালে দলটি থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। এরপর ২০০২ সালে বিএনপিতে যোগ দিয়ে উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০১৪ সালে তাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরই মধ্যে পদ পুনর্বহালের জন্য বার বার আবেদন করলেও তাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন তিনি।

সাবেক এ বিএনপি নেতা গণমাধ্যমকে বলেন, দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর আমাকে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। ৯ বার আবেদন করেও কোনো ফল পাইনি। তাই আমি বিএনপির রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।

নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় মামুন বলেন, নিজ স্বার্থে নয়, কোনো পদ-পদবির আকর্ষণে নয়, মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করি। দলের বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন করে বিএনপিতে সম্পৃক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি।

বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এস. এম. হুমায়ুন হাসান শাহীন এবং বামনা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ রানা জানান, ২০১৪ সালে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কারণে সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান মামুনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর তিনি একাধিকবার দলে ফেরার আবেদন করেছেন তবে তাকে আর ফেরানো হয়নি। 

এদিকে রোববার আয়োজিত জনসভায় অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ হারুন এবং বরগুনা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ। তাদের উপস্থিতিতে বামনা সদর আর রশীদ ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. ইউনুসসহ অর্ধশতাধিক বিভিন্ন মতাদর্শের নেতা জামায়াতে যোগ দেন। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি বরগুনা নির্বাচন জামায়াতে ইসলামী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মননোয়নকে কেন্দ্র করে ফুলবাড়ীয়ায় বিএনপির একাংশের প্রতিবাদ মিছিল

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

সাড়ে ৫ মাস পর পদ ফেরত পেলেন বিএনপির ২ নেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘জয় বাংলা’ স্লোগানের ভিডিও ভাইরাল, গ্রেপ্তার ৩ কিশোর সংশোধনাগারে

‘শেষ জীবনে ইসলামী দলের সঙ্গে থেকে মরতে চাই’— জামায়াতে যোগ দিয়ে বললেন আওয়ামী লীগ নেতা

ভোলায় বিএনপি–বিজেপির সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০

সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার বদ্ধপরিকর: ইসি আনোরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng