কুয়াকাটায় জেলের জালে ধরা গভীর সাগরের ‘রঙিন আতঙ্ক’

‘লায়নফিশ’ ধরা পড়ে জেলের জালে। ছবি: ইত্তেফাক

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা উপকূলের বঙ্গোপসাগরে জেলে আব্দুল মান্নান মাঝির জালে ধরা পড়েছে বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ‘লায়নফিশ’। এই মাছটি স্থানীয়ভাবে ‘বাঘা’ কিংবা ‘রাওয়া’ মাছ নামেও পরিচিত। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাখনায় বিষযুক্ত মাছটি গভীর সাগরের ‘রঙিন আতঙ্ক’ নামে পরিচিত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) মহিপুর মৎস্য বন্দরের মুন্নি ফিশ আড়তে মাছটি আনা হলে এর রঙিন শরীর, কাঁটাযুক্ত লম্বা পাখনা ও অদ্ভুত গঠন দেখে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়। মাছটি দেখতে শতাধিক মানুষ ভিড় করেন আড়তে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, লায়নফিশ সাধারণত ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের উষ্ণ পানিতে বসবাস করে। এটি একদিকে ভয়ংকর শিকারি, অন্যদিকে এর পাখনার কাঁটায় থাকা বিষের কারণে পরিচিত ‘রঙিন আতঙ্ক’ নামে। এটি ছোট মাছ ও চিংড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে।

জেলে আব্দুল মান্নান মাঝি জানান, গত পরশু গভীর সমুদ্রে জাল ফেলার পর অন্যান্য মাছের সঙ্গে এই অপরিচিত মাছটিও ধরা পড়ে। পরে শুনেছি এটি বিষাক্ত মাছ।

মুন্নি ফিশ আড়তের ম্যানেজার হিরন বলেন, প্রথমে সাধারণ মাছ মনে হয়েছিল। পরে দেখি রঙিন দাগ আর পাখনা কাঁটার মতো লম্বা। তখনই বুঝলাম এটি অচেনা ও বিরল প্রজাতির কিছু।

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশের গবেষণা সহকারী মো. বখতিয়ার রহমান জানান, লায়নফিশ দেখতে সুন্দর হলেও এটি অত্যন্ত বিষধর মাছ। এর পাখনার বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র ব্যথা, ফোলাভাব ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাই সরাসরি স্পর্শ করা ঝুঁকিপূর্ণ।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, লায়নফিশের পাখনায় বিষ থাকে, যা অসতর্কভাবে ছুঁলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। জালে এই মাছ ধরা পড়লে জেলেদের উচিত সতর্কতা অবলম্বন করা।

