রাজশাহীর দুই আসনে নতুন মুখ, বাকিগুলোতে পুরোনো

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। ঘোষণা অনুযায়ী, রাজশাহীর ছয়টি আসনের মধ্যে দুইটিতে এসেছে নতুন মুখ, আর চারটিতে পুরোনো প্রার্থীরাই পুনরায় টিকিট পেয়েছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, যেসব আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি সেগুলো পরে ঘোষণা করা হবে। এর বাইরে কিছু আসন শরিকদের ছাড়া হবে।
রাজশাহী জেলার ছয়টি আসনে প্রার্থী হয়েছেন; যথাক্রমে— রাজশাহী– ১ (তানোর–গোদাগাড়ী) আসনে মো. শফিক উদ্দিন, রাজশাহী– ২ (সদর) আসনে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু, রাজশাহী– ৩ (পবা–মোহনপুর) আসনে মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন, রাজশাহী– ৪ (বাগমারা) আসনে ডি.এম.ডি. জিয়াউর রহমান, রাজশাহী– ৫ (দুর্গাপুর–পুঠিয়া) আসনে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং রাজশাহী– ৬ (চারঘাট–বাঘা) আসনে আবু সাঈদ চাঁদ।
এর মধ্যে নতুন মুখ হিসেবে রাজশাহী– ১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিন ও রাজশাহী– ৪ (বাগমারা) আসনে ডিএম জিয়াউর রহমান। বাকিরা এর আগেও ধানের শীষ প্রতীকে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন।
তাছাড়া দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ফেনী– ১, বগুড়া– ৭ ও দিনাজপুর– ৩ আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। আর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন করবেন বগুড়া– ৬ আসনে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠাকুরগাঁও– ১ আসনে।