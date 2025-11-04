লিভারপুলের আজ রিয়াল ‘পরীক্ষা’

আজ রাত থেকে আবারও মাঠে গড়াচ্ছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বের খেলা। যেখানে এক রাতে লড়াই করবে ১৮ দল। আজ রাতের একাধিক বড় ম্যাচ থাকলেও সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি-বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচ নিয়ে।
দুর্দান্ত থেকে গেল মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করলেও এবারের মৌসুমে দ্য রেডর্সদের চোখ চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপায়। যার জন্য গেল ট্রান্সফার ইউন্ডোতে প্রিমিয়ার লিগে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ অর্থ খরচের রেকর্ড গড়েছে অ্যানফিল্ড।
তবে লিভারপুলের সেই আশা যেন দিনদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচের আগে টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে ৭২ বছর পর লজ্জার রেকর্ড গড়েছে লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নস লিগেও আর্নে স্লটের দলের পারফরম্যান্সও হতাশাজনক। তিন ম্যাচে দুই জয় নিয়ে টেবিলের ১০ নম্বরে আছে লিভারপুল।
যদিও চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ৫-১ গোলের বড় জয় পেয়েছিল দ্য রেডর্সরা।
অন্যদিকে লা লিগা কিংবা চ্যাম্পিয়নস লিগ, সবখানে রীতিমতো উড়ছে রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়নস লিগে তিন ম্যাচ শতভাগ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। যার কারণে আজ রাত ২টায় অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ম্যাচেও ফেভারিটের তকমা থাকবে স্প্যানিশ জায়ান্টদের গায়ে।