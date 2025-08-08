সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দ্বিতীয়বারের মতো সেরা এজেন্ট সম্মাননা দিল পাঠাও কুরিয়ার

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৯

দেশজুড়ে নিরলস সেবাদানকারী কর্মী ও ডেলিভারি এজেন্টদের সম্মান জানিয়ে ‘সেরা এজেন্ট সম্মাননা ২০২৫’ আয়োজন করেছে পাঠাও কুরিয়ার। সম্প্রতি রাজধানীতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মোট ১৮৩ জন কর্মী ও কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়। 

পুরস্কার হিসেবে ছিল- মোটরবাইক, ফ্রিজ, টিভি ও কক্সবাজার ভ্রমণসহ প্রায় অর্ধ কোটি টাকার উপহার।

পাঠাও কুরিয়ারের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বিশেষ এই আয়োজনে পুরস্কৃত করা হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেস্ট ডেলিভারি এজেন্ট, হাব, ইনবাউন্ড, ক্লাস্টার ও রিজিওনাল লিডদের। 

সম্মাননা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন পাঠাও লিমিটেড-এর চিফ টেকনোলজি অফিসার সিফাত আদনান। 

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ প্রধান এইচ. এ. সুইটি এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমেদ দেলোয়ার হোসেন মারুফ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাঠাওয়ের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা।

পুরস্কার বিতরণী পর্বের আগে অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও এজেন্টদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

মোটরবাইক বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন- ঢাকা থেকে জুলমান হোসাইন ও আসাদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ থেকে মো. তামিম ইসলাম, বরিশাল থেকে সাকিব শিকদার, মুন্সিগঞ্জ থেকে মো. আওলাদ হোসেন, দিনাজপুর থেকে মো. রাজু আহমেদ এবং নওগাঁ থেকে মো. সাইদি ইমাম।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন ছিল। 

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করা পাঠাও বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। রাইড শেয়ারিং, ফুড ডেলিভারি এবং ই-কমার্স লজিস্টিকস- তিনটিতেই শীর্ষে অবস্থান করছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে পাঠাওয়ের প্ল্যাটফর্মে রয়েছে ১০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী, ৩ লাখের বেশি ড্রাইভার ও ডেলিভারি এজেন্ট, ২ লাখ মার্চেন্ট এবং ১০ হাজার রেস্টুরেন্ট। পাঠাও বাংলাদেশে ৫ লাখের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

ইত্তেফাক/এনএন

