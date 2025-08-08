গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার স্টেশন রোড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে এক যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় স্থানীয় নান্না বিরিয়ানির হাউজের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।
স্থানীয়রা জানান, সকালে পথশিশু ব্যাগভর্তি দেখে স্থানীয় দোকানদের ডাক দেয়। এরপর তারা কৌতুহলবশত ব্যাগ খুলে দেখতে পান এক যুবকের কয়েক টুকরো লাশ। খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করে। ব্যাগভর্তি অজ্ঞাত পুরুষ মরদেহের মাথা, দুই হাত, শরীরের পেছনের অংশ, নাড়িভুঁড়ি, বাম পা, বাম পায়ের ঊরুর পৃথক কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা হয়।
টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে বেশ কয়েকটি টুকরো করে ওই ব্যাগে রেখে পালিয়ে গেছে। পুলিশ নিহতের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।