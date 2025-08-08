সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পড়ে থাকা ট্রাভেল ব্যাগ খুলতেই মিললো যুবকের খণ্ডিত মরদেহ

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৮

গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার স্টেশন রোড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে এক যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় স্থানীয় নান্না বিরিয়ানির হাউজের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

স্থানীয়রা জানান, সকালে পথশিশু ব্যাগভর্তি দেখে স্থানীয় দোকানদের ডাক দেয়। এরপর তারা কৌতুহলবশত ব্যাগ খুলে দেখতে পান এক যুবকের কয়েক টুকরো লাশ। খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করে। ব্যাগভর্তি অজ্ঞাত পুরুষ মরদেহের মাথা, দুই হাত, শরীরের পেছনের অংশ, নাড়িভুঁড়ি, বাম পা, বাম পায়ের ঊরুর পৃথক কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা হয়।

টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে বেশ কয়েকটি টুকরো করে ওই ব্যাগে রেখে পালিয়ে গেছে। পুলিশ নিহতের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার পুলিশ গাজীপুর টঙ্গী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রাইভেট কার থামিয়ে চালককে গলা কেটে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় পুলিশের বয়ানে নতুন মোড়

গাজীপুরে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে পুলিশের সামনে সাংবাদিককে পেটালো চাঁদাবাজরা, ভিডিও ভাইরাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খুলনা মেডিক্যালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছে মাদক মামলার আসামি

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

এনসিপির পদযাত্রা ঠেকাতে সড়ক অবরোধ, গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

আওয়ামী লীগ নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ, দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিল ছাত্রদল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng