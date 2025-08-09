প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে: আসিফ মাহমুদ

আমরা সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, আমরা যে ক্রীড়া বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তার জন্য যথাযথ অবকাঠামো প্রয়োজন।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন তিনি। সেই সঙ্গে ভার্চুয়ালি দেশের আরও ১৩টি উপজেলা স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। নাটোর জেলা পরিষদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানের পরে উপদেষ্টা নাটোর সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। এ সময় নাটোর জেলার সব শহীদ পরিবার এবং আহত জুলাই যোদ্ধাসহ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, যেহেতু তরুণদের জন্য জুলাই অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশেষ করে তরুণদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমাদের সীমিত রিসোর্স থেকে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা তরুণদের জন্য যুগোপযোগী এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রযুক্তি নির্ভর কিছু প্রশিক্ষণ আমরা হাতে নিয়েছি।
উদ্যোক্তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং এই নীতিমালার মাধ্যমে আমরা উদ্যোক্তাবান্ধব একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। ইতোমধ্যে অনেকগুলো কাজ চলমান রয়েছে। আমরা সামনের দিনে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আরও সুন্দর একটি ইকো সিস্টেম গড়ে তুলতে চাই। উদ্যোক্তাদের আর্থিকসহ সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিডা এবং আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সরকারের যেমন দায়িত্ব, এর বাইরে জনগণের পক্ষ থেকেও আরও বেশি দায়িত্ব প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে আরও বেশি টুর্নামেন্ট ও খেলার সুযোগ কীভাবে করে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের সচিব মো. মাহবুর-উল-আলম, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ইফতেখার আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহমুদা শারমিন নেলীসহ স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা।