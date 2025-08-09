সেকশন

নেশার টাকা জোগাতে কোলের সন্তানকে বিক্রি, বাবা আটক

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৭

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নেশার টাকা জোগাতে তিন মাসের কন্যা শিশুকে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং অভিযুক্ত বাবাকে আটক করেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার আধুনগর মছদিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিক্রির ঘটনায় কন্যা শিশুটির বাবা মিরাজ হোসেনকে (২৫) আটক করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি বদ্দানঝিরির আছারতলি এলাকার আসমাউল হোসনার সঙ্গে মিরাজ উদ্দীনের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে জন্ম নেয় একমাত্র সন্তান জান্নাতুল মাওয়া মিমহা। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক সেবনের অভ্যাস পূরণের জন্যই মিরাজ নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেন।

খবর পেয়ে লোহাগাড়া থানা পুলিশ উপজেলার মছদিয়া এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে। শিশুর মা আসমাউল হোসনা বলেন স্বামী নিয়মিত মাদক সেবন করতেন এবং প্রতিবাদ করলে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন। একপর্যায়ে সন্তানকে বিক্রি করে দেয়। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে আমার সন্তানকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, শিশুটি বিক্রির খবর পাওয়ার পরপরই অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে শিশুটিকে মায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

