বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বরিশালে শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ, যান চলাচল বন্ধ

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪২
বরিশালে শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল নগরের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়ক আটকে আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার সঙ্গে বাসশ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পর যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল শ্রমিকেরা দখলে নিয়ে সেখানে অবস্থান নিয়েছেন। বর্তমানে কোনো যানবাহন চলছে না।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ আন্দোলনকারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর শুরু হয় শ্রমিকদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টা ধাওয়া ও কিলঘুষি। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা বাস টার্মিনাল দখলে নেন শ্রমিকেরা। অবস্থা বেগতিক দেখে সরে যায় ছাত্র-জনতা।

নথুল্লাবাদ বাসশ্রমিক মো. আব্দুস সালাম খান বলেন, কেন তারা ড্রাইভারকে মারল। ড্রাইভার নিজেকে রক্ষায় বাসের ছাদে উঠলেও সেখানে গিয়ে ছাত্ররা মারধর করে। নিত্যদিন এমন নির্যাতনের শিকার হওয়া যাবে না। নথুল্লাবাদে আর আন্দোলন হবে না। আন্দোলন যারা করে, তারা যেন শেবাচিমে গিয়ে করে। শ্রমিকের পেটে ভাত নেই, এই আন্দোলন আমরা মানি না।

তবে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মহিউদ্দন রনি বলেন, ‘আন্দোলনে ছাত্ররাও নেমে পড়েছে। আজ বুধবার সাগরদি মাদ্রাসার ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছে। আপনারা যে যেভাবে পাড়েন, স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারে আন্দোলনে নেমে পড়ুন।’

তিনি জানান, নথুল্লাবাদে শ্রমিকেরা তাদের ওপর বিকেলে হামলা চালিয়েছেন। এতে তাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির সিকদার এ বিষয়ে বলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শ্রমিকদের মারামারি হয়। পরে ছাত্ররা বাসস্টান্ড ছেড়ে চলে যান। শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নেন। এ ঘটনায় কয়েকজন আহতও হয়েছেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সংঘর্ষ সড়ক অবরোধ বরিশাল

