শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে শেখ মুজিবের পোস্টার লাগাতে গিয়ে গণপিটুনিতে আহত ৪

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৩
খাগড়াছড়িতে শেখ মুজিবের পোস্টার লাগাতে গিয়ে গণপিটুনিতে আহত ৪। ছবি: সংগৃহীত

শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পোস্টার লাগাতে গিয়ে খাগড়াছড়িতে গণপিটুনি ঘটনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

গণপিটুনিতে আহতদের মধ্যে গুরুতর আহত হৃদয় ত্রিপুরাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত সোয়া ১২টার দিকে খাগড়াছড়ি শহরের সিঙ্গিনালা এলাকায় ২০-৩০ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী পোস্টার লাগানোর সময় স্থানীয়দের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা স্থানীয়দের ওপর হামলা চালালে গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে পাল্টা হামলা চালায়। এতে চার নেতাকর্মী আহত হন।

খবর পেয়ে খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খাদেমুল ইসলামের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, রাতে আহত অবস্থায় চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তিনজন বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে গুরুতর আহত হৃদয় ত্রিপুরাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পোস্টার লাগানো কেন্দ্র করে একটি হট্টগোলের খবর পেয়েছিলাম। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতে পুলিশ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছাত্রলীগ খাগড়াছড়ি গণপিটুনি

