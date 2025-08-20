সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস হাসপাতালে ভর্তি

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৬
বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস

বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস অসুস্থ হয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। 

তার ছেলে নিপুন বিশ্বাস বুধবার (২০ আগস্ট) জানান, তারা বাবা গত সোমবার পাবনা থেকে ঢাকায় আসার পথে অসুস্থ অনুভব করেন। পরে সেদিনই তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অধীনে ভর্তি করা হয়। আব্বুর ফুসফুসে সমস্যা থাকায় শ্বাসকষ্ট এবং ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। পরে ডাক্তার দ্রুততার সঙ্গে কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেন। বর্তমানে আব্বুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। ডাক্তার চিকনগুনিয়াসহ আরও কয়েকটি রোগের টেস্ট দিয়েছেন। 

তিনি বলেন, পরিবারের সদস্য ছাড়া আব্বুর সঙ্গে কাউকে সাক্ষাত না করার জন্য চিকিৎসক কঠোরভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আব্বুর সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি। 


এদিকে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রচার সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম জানান, মেহনতী মানুষের আস্থা ও অকৃত্রিম বন্ধু  শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের সুস্থতার জন্য শ্রমিক দলের সকল জেলা, মহানগর, বেসিক ইউনিয়ন ও আঞ্চলিক কমিটিকে নিজ নিজ ইউনিট/প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করার জন্য শ্রমিক দল অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা শিমুল বিশ্বাসের দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় সবার কাছে দোয়া চাই।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজনীতি

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
