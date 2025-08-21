একই স্থানে বিএনপি ও যুবদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, দুপক্ষে উত্তেজনা

বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ঢাকার কেরানীগঞ্জে একই স্থানে কর্মসূচির অনুমতি চেয়েছে বিএনপি ও যুবদলের দু্ই পক্ষ। দুটি পক্ষ একই স্থানে পাল্টাপাল্টি আবেদনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যদিও প্রাথমিকভাবে ভিন্ন দুটি স্থানে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।
জানা গেছে, শুক্রবার (২২ আগস্ট) কেরানীগঞ্জের জিনজিরা ঈদগাহ মাঠে দোয়া মাহফিলের আয়োজনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করে বিএনপির দুই পক্ষ। আবেদনকারীরা হলেন- জিনজিরা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন এবং যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল কবীর পলের কর্মী তারিফুর রহমান আবেদন করেন। এই খবরটি জানাজানি হলে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
তারিফুর রহমান বলেন, আগামী ২২ আগস্ট বিকেলে আমাদের পক্ষ থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। সেদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচির জন্য ঈদগাহ মাঠ ব্যবহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের বিষয়ে গত মঙ্গলবার আমরা জিনজিরা ঈদগাহ মাঠ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, ঢাকা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও কেরানীগঞ্জ মডেল থানাকে লিখিতভাবে অবহিত করেছি।
তিনি আরও বলেন, আমরা মাঠের অনুমতি চাওয়ার পরও কেন ওইদিন একই জায়গায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি নিপুণ রায় ও তার অনুসারীরা প্রোগ্রাম করতে চায়? আমরা আশাবাদী প্রশাসন বিষয়টি বিবেচনা করবেন।
জিনজিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোকাররম হোসেন বলেন, আগামী শুক্রবার জিনজিরা ঈদগাহ মাঠে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে জিনজিরা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন মাঠ পরিচালনা কমিটি ও কেরানীগঞ্জ মডেল থানাকে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়েছে। আয়োজনের অনুমতির জন্য গত ১৮ আগস্ট জিনজিরা ঈদগাহ মাঠ সভাপতি ও কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বরাবর লিখিত আবেদন করেছি। আশা করছি আমাদের আবেদনটি প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু সাংবাদিকদের বলেন, আগামী শুক্রবার জিনজিরা ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠান করার জন্য বিএনপির দুটি পক্ষ থেকে আবেদন পেয়েছি। এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায় সমর্থিত পক্ষ ঈদগাহ মাঠ ও যুবদল নেতা রেজাউল কবীর পলের সমর্থিত পক্ষ জিনজিরা কালাচাঁন প্লাজা এলাকায় পৃথক স্থানে অনুষ্ঠান করবেন। দুটি অনুষ্ঠানস্থল যেহেতু কাছাকাছি তাই তাদের কর্মী ও সমর্থকদের ভিন্ন সড়ক ব্যবহার করে কর্মসূচি পালন করার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।