বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফের হাতে আটক পাঁচ নারীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩১

পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচ বাংলাদেশি নারীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্ধা সীমান্তের শূন্যরেখায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে অংশ নেন পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বাংলাবান্ধা বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. শফিকুল ইসলাম এবং ভারতের ১৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ফুলবাড়ী ক্যাম্প কমান্ডার আরভিন্দ পাঠানিয়া।

বিজিবি জানায়, হস্তান্তর হওয়া নারীরা ঢাকা, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা। প্রায় এক বছর আগে তারা অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন বাসাবাড়ি ও বিউটি পারলারে কাজ করছিলেন। গত ১৬ মে ভারতের গুজরাট থেকে তাঁদের আটক করে স্থানীয় পুলিশ। পরে তাঁদের মহারাষ্ট্রের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়। সেখান থেকে ১৭ আগস্ট ট্রেনে শিলিগুড়িতে আনার পর আজ ফুলবাড়ী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মনিরুল ইসলাম জানান, পাঁচ নারীকে তেঁতুলিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার পর পুলিশ তাঁদের স্বজনদের কাছে দেন।

তেঁতুলিয়া মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নজির হোসেন বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও বিজিবির উপস্থিতিতে ওই নারীদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

