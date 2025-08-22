সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজা সিটি ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৮

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামাস যদি অস্ত্র জমা না দেয় এবং সব জিম্মিকে মুক্তি না দেয়, তবে গাজা সিটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। খবর রয়টার্স।

কাটজ বলেন, গাজা সিটির পরিণতি হবে রাফা ও বেইত হানুনের মতো, যেগুলো ইতোমধ্যে ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা গাজা সিটিতে বড় ধরনের সামরিক অভিযান অনুমোদনের পর এ মন্তব্য করেন তিনি। কাটজ আরও হুমকি দিয়ে বলেন, হামাস ইসরায়েলের শর্ত না মানলে তাদের জন্য ‘নরকের দরজা’ খুলে যাবে।

কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস সম্প্রতি ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। প্রস্তাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির সময় অর্ধেক জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানান, সব জিম্মির মুক্তি এবং যুদ্ধের সমাপ্তি বিষয়ে আলোচনা কেবল ইসরায়েলের শর্ত মেনেই হবে।

এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটির প্রায় ১০ লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কোনো অবস্থাতেই এমন পদক্ষেপ তারা নেবে না, যা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করে।

জাতিসংঘ সমর্থিত সংস্থা আইপিসি (ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন) সতর্ক করেছে, গাজায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলার পর থেকে চলমান ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এ পর্যন্ত অন্তত ৬২ হাজার ১৯২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

