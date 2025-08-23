সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মধুখালীতে বিএনপির কর্মী সম্মেলনে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৮

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৩:২৯

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার বাগাট ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সম্মেলনে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে বাগাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে ছয়জন মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। তারা হলেন, বাগাট ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আকবর শেখ (৬৫), বাগাট ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান (৩৫), বিএনপি কর্মী মো. শামীম (৩৮), ইদ্রিস শেখ (৫৫), ফরিদুল ইসলাম (৪৫) ও খায়রুল শেখ (২৪)।তারা সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন মিয়ার সমর্থক বলে জানা গেছে। বাকী দুইজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ফরিদপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়নকে ঘিরে উপজেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষক দলের সহসভাপতি ও সাবেক সাংসদ খন্দকার নাসিরুল ইসলামের সমর্থক এবং শামসুদ্দিন মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরে শামসুদ্দিনপন্থীরা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক কিছু সময়ের জন্য অবরোধ করে।

পরিস্থিতি শান্ত হলে সম্মেলন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। মধুখালী থানার ওসি এসএম নূরুজ্জামান জানান, হাতাহাতির খবর শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরে কর্মী সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মধুখালী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রাকিব হোসেন বলেন, সম্মেলনের শুরুতে একটু ঝামেলা হয়েছিল, মারামারির ঘটনাও ঘটেছিল। তবে তা দ্রুতই মিটে যায় এবং সম্মেলন নির্বিঘ্নে শেষ হয়।

মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম নূরুজ্জামান বলেন, বাগাটে বিএনপির কর্মী সম্মেলনে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। তবে কেউ আহত হয়েছে এমন খবর পাইনি। কিছু সময়ের জন্য মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে হাতাহাতির খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। পরে বিএনপির কর্মী সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দেশে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার খালেদা জিয়া: বাবর

গোপালগঞ্জে বিএনপি নেতার টয়লেটের ফ্ল্যাশ ট্যাংকিতে মিলল অস্ত্র-গুলি

একই স্থানে বিএনপি ও যুবদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, দুপক্ষে উত্তেজনা

প্রশাসনের পকেটে ৮০ কোটি, পাথর লুটে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ ‘ভাই ভাই’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তোমরা পিআরের কথা বলো, আবার ৩০০ আসনে মনোনয়ন দাও: আহমেদ আযম

আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এবার ‘প্রেস ক্লাবের’ সাইনবোর্ড

বাচ্চা হওয়ায় মাফ করেছি, পাগলামি করলে মাফ নাই: বিএনপি নেতা

ডিআইজির নাম ভাঙ্গিয়ে বিএনপি সাধারণ সম্পাদকের চাঁদাবাজি, অডিও ভাইরাল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng