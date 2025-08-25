কথা-কবিতা ও গানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে সাহিত্য পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা প্লাটফর্ম-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও কবিতাপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের স্বপ্নতরী কনভেনশন হলে এই আলোচনা সভা ও কবিতাপাঠ অনুষ্ঠিত হয়।
সাবেক অতিরিক্ত সচিব, অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি কবি ও গদ্যকার ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হকের সভাপতিত্বে এবং প্লাটফর্ম-সম্পাদক হেলাল উদ্দিন হৃদয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন সত্তরের দশকের বিশিষ্ট কবি খুরশীদ আনোয়ার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন আহমেদ খোকন, কবি ও দোঁহাকার ইউসুফ মুহম্মদ, কবি ও সম্পাদক স ম বখতিয়ার, কবি রুহু রুহেল, কবি ও অধ্যাপক মোসলেম উদ্দিন সাগর, কবি আব্দুর রহিম, জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রহমান, সাহিত্য একাডেমির পরিচালক ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া, আফজালুর রহমান রিপন এবং কবি মো. স্বপন মিয়া।
আলোচকগণ বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির দুইজন মহিরুহ ছিলেন। এই দুজন ব্যক্তিত্ব পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফলে তাঁদের রচনায় স্বাধীনতার আকুতি প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় গঠন ও মননের প্রসারে তাদের সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্ম অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে বলে মন্তব্য করেন আলোচকগণ। তারা বলেন, এই দুই মনিষীর রচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষনমুক্ত, সাম্যের সমাজের পরিপূরক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।
অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি আমির হোসেন, কবি শাদমান শাহিদ, কবি রুদ্র মোহাম্মদ ইদ্রিস, কবি শারমিন সুলাতানা, কবি শিরীন আক্তার, কবি মাশরেকী শিপার, কবি কাজী বর্ণাঢ্য, কবি এ কে এম শামসুদ্দোহা, কবি এস এম ইউনুস, কবি শৌমিক ছাত্তার প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলিত পরিষদ-এর শিল্পী অনন্যা কর্মকার অদিতি এবং নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী দুর্জয় বণিক। সবশেষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কবি হুমায়ুন কবির ভূঞা অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও দর্শকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।