বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাজ্যে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৩

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৯
ছবি: সংগৃহীত।

যুক্তরাজ্যে ইংল্যান্ডের আইল অব ওয়াইটের মাঠে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। 

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকালের দিকে শ্যাঙ্কলিন শহরের কাছে একটি খোলা মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হেলিকপ্টারটিতে ছিলেন চার আরোহী।

হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্তের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। আহত একজনকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। 

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, নর্থাম্ব্রিয়া হেলিকপ্টারস নামক সংস্থার মালিকানাধীন ‘জি-ওসিএলভি’ মডেলের হেলিকপ্টার প্রশিক্ষণ চলাকালে বিধ্বস্ত হয়।

নর্থাম্ব্রিয়া হেলিকপ্টারস জানিয়েছে, হেলিকপ্টরটি শ্যানডন বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করার প্রায় ২০ মিনিটের মাথায় নিচে নেমে গিয়ে শহরের উপকণ্ঠে বিধ্বস্ত হয়।

শ্যাঙ্কলিন শহর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে এ ঘটনায় মর্মাহত বলে জানিয়েছে এবং শহরের বসতবাড়ি এলাকা থেকে হেলিকপ্টারটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাইলটের প্রশংসা করেছে।

ইত্তেফাক/পিএস

