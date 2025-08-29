নারায়ণগঞ্জ শহরের জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে রোগীবাহী একটি অ্যাম্বুলেন্সে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে নারীসহ দুজন দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন জেলার বন্দর উপজেলার রাজবাড়ি এলাকার মনোয়ারা বেগম (৪৮) ও অ্যাম্বুলেন্স চালক বিজয় মিয়া। তাদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মনোয়ারা বেগম সন্ধ্যায় অসুস্থ নাতিকে নিয়ে জেনারেল হাসপাতালে আসেন। শিশুর অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। রাত ৮টার দিকে তারা ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। এসময় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এবং চালক বিজয় ও মনোয়ারা দগ্ধ হন।
খবর পেয়ে মণ্ডলপাড়া ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার জহিরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালের নয়, ভাড়া করা বেসরকারি যান। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, “অ্যাম্বুলেন্সে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। চালক গাড়ি স্টার্ট দিতেই আগুন ধরে যায়। আমরা সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিকেজ হতে দেখেছি। ধারণা করা হচ্ছে লিকেজ হওয়া গ্যাস জমে থাকায় বিস্ফোরণ ঘটেছে।”