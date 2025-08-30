সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুবদল নেতার ভিডিও ভাইরাল

‘প্রয়োজনে আলাদা ব্যালট ছাপাব, যে ব্যালটে ধানের শীষ থাকবে’

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪২
কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আবুল খায়ের। ছবি: সংগৃহীত

‘প্রয়োজনে আলাদা ব্যালট ছাপাব, যে ব্যালটে ধানের শীষ থাকবে’—কুমিল্লার চান্দিনার এক যুবদল নেতার এমন একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা।

এমন বক্তব্যের জেরে আলোচনায় আসা ওই যুবদল নেতা হলেন, চান্দিনা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল খায়েরের। তিনি দাবি করেন, অন্য দলের রাজনৈতিক নেতার কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমনটা বলেছেন। তার পুরে বক্তব্য প্রচার না করে মাত্র ১০ সেকেন্ডের অংশ কেটে নিয়ে উদ্দেশ্যে মূলকভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে একটি পক্ষ। 

এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৬ আগস্ট চান্দিনা উপজেলার কংগাই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গল্লাই ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশ ছিল। সেখানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আবুল খায়ের। সেখানে দেওয়া তার বক্তব্যের ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও গতকাল ভাইরাল হয়।

ভাইরাল ওই ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘ব্যালট পেপার ছাপা যখন হবে, তখন দেখব। প্রয়োজনে আলাদা ব্যালট ছাপাবো, যে ব্যালটে ধানের শীষ থাকবে। ধানের শীষ থাকবে চান্দিনায়।’

বিষয়টি জানতে চাইলে আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে বলেন, আমার বক্তব্যের এক দিন আগে এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, তিনি ছাতা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করবেন। চান্দিনার ব্যালট পেপারে ধানের শীষ থাকবে না। যেহেতু এখনও জোট ভাগাভাগি হয়নি বা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়নি; তারপরও রেদোয়ান আহমেদ এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ কথা বলেছি।

তিনি আরও বলেন, আমি সারাদেশের ব্যালট পেপারের কথা বলিনি। আমি চান্দিনার কথা বলেছি। যারা পুরো ভিডিওটি দেখেছে, পুরো বক্তব্য শুনেছে তারা বিষয়টি বুঝতে পেরে। আমার বক্তব্যের মাত্র ১০ সেকেন্ড কেটে নিয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রচার করছে। তার পরও কেউ যদি এ ধরনের কথায় কষ্ট পেয়ে থাকে আমি দুঃখিত। 

কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম বলেন, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া খণ্ডিত বক্তব্যটি আমি শুনেছি। আবুল খায়ের জানিয়েছেন, এলডিপি মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে এমন বক্তব্য দিয়েছেন। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে তিনি ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্যটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিডিও যুবদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বৃদ্ধকে খুঁটিতে বেঁধে পেটালেন বিএনপি নেতা

শেখ হাসিনা হিন্দু-মুসলিম কারও স্বার্থ রক্ষা করেনি: বিএনপি নেতা জয়ন্ত কুন্ডু

শেরপুরে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির ২৪ জন

বিএনপি নেতাকে হত্যা, একদিন পর মাটি খুঁড়ে মিললো আসামির বস্তাবন্দী মরদেহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি কর্মীকে গলা কেটে হত্যা, মৃত্যু নিশ্চিতে কাটা হলো রগ

থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

আজানের শব্দে ‘অসুবিধা হচ্ছে’ বলায় বিএনপি নেতার প্রতিবাদ, ছুরিকাঘাতে হত্যা

চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১২

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng