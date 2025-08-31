চব্বিশ এর ছাত্র-গণবিপ্লবের পক্ষশক্তির মধ্যকার দূরত্ব বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আলোচক বৃন্দ। তারা আরও বলেন , কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তরুণ প্রজন্মকে দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হলে আগামীতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারও মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না ।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি অভিজাত হোটেলে স্মারকগ্রন্থ "‘নথিতে রক্তগন্ধ"’এর মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রবাসী ঐক্য ফ্রান্স শাখা।
ফ্রান্স সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রবাসী ঐক্যের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং কবি সুহেল আহমদ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শাহ যুবায়েরের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান।
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান।পরবর্তীতে বাজানো হয় বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদের স্মরণে পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা। পরে প্রদর্শিত হয় জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র। গ্রন্থটির উদ্বোধন করেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রোমন।
প্রধান অতিথি বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষায় জিয়া পরিবার সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে। আগামী দিনের গণতন্ত্রও তাদের হাতেই নিরাপদ থাকবে।
প্রধান বক্তা বিএনপির সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসির রহমান শাহিন বলেন, জুলাই আন্দোলন দীর্ঘ ১৭ বছরের সংগ্রামের ফসল। এর লক্ষ্য ছিল একক ব্যক্তির ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ও ভারতীয় হেজিমনির মূলোৎপাটনের মাধ্যমে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।
জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সোহেল আহমদ বলেন, আগামীতে রাজপথের চেয়ে সাইবার যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারও তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না।
নাগরিক সমাজের পক্ষে ফ্রান্স-বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সমন্বয়ক মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন বলেন, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের শক্তিগুলো একসঙ্গে কাজ না করলে বাংলাদেশে বিদেশি আধিপত্য প্রতিহত করা সম্ভব নয়।
সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট মীর জাহান বলেন, চব্বিশের বিপ্লব ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের চেতনা এক সূত্রে গাঁথা, উভয়ই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন যুবদল নেতা দেলওয়ার হোসেন শাহীনসহ বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স বিএনপি’র সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মিয়া, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি এম এ রহিম, মাহবুবুল হক রাঙা, ফ্রান্স-বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের মুখপাত্র মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ, ফ্রান্স বিএনপি নেতা রেজাউল করিম রেজা, আইসা পরিচালক উবায়দুল্লাহ কয়েস, আজিজুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দল ইটালির আহ্বায়ক আজমত উল্লাহ শিকদার রবিন ও সদস্য সচিব নুর হোসেন জমিরসহ বিএনপি, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং ইটালী শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।