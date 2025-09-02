সেকশন

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দাবি

সুদানে ভূমিধসে নিশ্চিহ্ন একটি গ্রাম, মৃত্যু অন্তত ১ হাজার

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫২
আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিধসে একটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এতে অন্তত এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে একজন বাদে ওই গ্রামের সবাই মারা গেছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিএনএনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রামটির অবস্থান সুদানের মারা মাউন্টেইনস এলাকায়। দারফুর অঞ্চলে অবস্থিত এলাকাটির নিয়ন্ত্রণকারী এই আন্দোলনটি (দলটি) জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছে নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য আবেদন করেছে।

আবদেলওয়াহিদ মোহাম্মদ নুরের নেতৃত্বাধীন দলটি এক বিবৃতিতে জানায়, কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের পর ৩১ আগস্ট ভূমিধস হয়।

দলটি আরও জানিয়েছে, গ্রামটি এখন পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

এদিকে সুদানের উত্তর দারফুর রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আএসএফ) মধ্যে সংঘাত চলছে। সেখান থেকে পালিয়ে অনেক বাসিন্দা মারা মাউন্টেইনস এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এই এলাকায় খাদ্য ও ওষুধের ঘাটতি রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে সুদানে। এতে দেশটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে রয়েছে। গৃহহীন হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশিরও নিয়মিত হামলার মুখে পড়ছে।

