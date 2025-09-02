সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সংঘর্ষের ৬০ ঘণ্টা পর জড়িতদের বিরুদ্ধে চবি প্রশাসনের মামলা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় ৬০ ঘণ্টা পর মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ৯৫ জনের নাম উল্লেখ করে ও এক হাজার জনকে অজ্ঞাত আসামি করে হাটহাজারী থানায় মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা প্রধান আব্দুর রহিম।

এদিকে সংঘর্ষের সময় নিরাপত্তা দপ্তরের অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্র ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্র ফেরত না দিলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরবর্তীতে কিছু অস্ত্র ফেরত আসতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

গত শনিবার রাতে এক নারী শিক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগ থেকে সংঘর্ষের সূচনা ঘটে। এরপর টানা সংঘর্ষে ৪ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন, গুরুতর এক শিক্ষার্থীকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেলে। এখনো দুই শিক্ষার্থী আইসিইউতে রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, 'শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে।'

ইত্তেফাক/আইএ

সংঘর্ষ চবি

