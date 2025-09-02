পিআর পদ্ধতি একধরনের ধোঁকাবাজি: বরকত উল্লাহ বুলু

পিআর পদ্ধতির নির্বাচনকে 'ধোঁকাবাজি' আখ্যা দিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, 'পিআর কী? এটা খায় না গায়ে দেয় তা অনেকে জানে না। আপনি ভোট দেবেন নোয়াখালী, আর এমপি হবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কেউ—এটা কেমন নির্বাচন?'
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, 'জামায়াতসহ কিছু দল পিআর পদ্ধতি চায়, কারণ তারা জনগণের কথা ভাবে না। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটেই তাদের প্রতিনিধি বেছে নিতে চায়।'
বুলু আরও বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ মুদ্রার দুই পিঠ। ১৯৮৬ সালে তারা বিএনপির সঙ্গে বেইমানি করে এরশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ১৯৭১ সালে জামায়াত ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর।'
আওয়ামী লীগের কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না দাবি করে তিনি বলেন, 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন সেক্টর কমান্ডার ও স্বাধীনতার ঘোষক। তিনিই সৌদি আরবসহ ১৯ দেশে শ্রমবাজার সৃষ্টি করেন এবং গার্মেন্টস শিল্পে বিপ্লব ঘটান।'
বেগমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামাক্ষ্যা চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। সভা শেষে চৌমুহনী বাজারে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।