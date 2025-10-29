সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মৃত্যুর চারদিন পর পদ ফিরে পেলেন বিএনপি নেতা

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৮
রাজাপুর উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকন। ছবি: সংগৃহীত

সড়ক দুর্ঘটনায় চারদিন আগে মারা যান ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকন। তখনো তিনি বিএনপি থেকে বহিস্কৃত নেতা। মৃত্যুর চারদিন পর নাসিম আকনের বহিষ্কারাদেশের প্রত্যাহারপত্র করে চিঠি পাঠিয়েছে দলটি। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৪ অক্টোবর তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে।

নাসিম আকন নিহত হন ২৫ অক্টোবর। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের চিঠি নেতাকর্মীদের কাছে পৌঁছালে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেতাকর্মীরা। এটা দলের একজন ত্যাগী নেতার সঙ্গে ‘তামাশা’ বলে মন্তব্য করেছেন তারা। 

পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার অব্যাহতি প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।’

নাসিম আকন বরাবর লেখা এ পত্রে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ অক্টোবর। এ বিষয়ে রাজাপুর উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের অভিযোগ, চার দিন আগের তারিখ দেখিয়ে আজ (মঙ্গলবার) এই অব্যাহতিপত্র কেন্দ্রীয় বিএনপি প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে নানা মন্তব্য করেন তারা।

উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সিকদার বলেন, ‘কবরে বসে দলের কর্মকাণ্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

নাসিম আকনের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত বিএনপির কেন্দ্রীয় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে আজই (মঙ্গলবার) তার হোয়াটসঅ্যাপে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার চিঠি পাঠানো হয়। এর আগে তিনি বিষয়টি জানতেন না।’

পেছনের তারিখ দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২৪ অক্টোবরেই হয়েছে। হয়তো তার অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে এটি প্রকাশ করা হয়নি।

গত শনিবার রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নাসিম আকন নিহত হন। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি তার পদ স্থগিত করা হয়েছিল।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি বহিষ্কার ঝালকাঠি

