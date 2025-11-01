সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
মাদারগঞ্জে নদীতে ডুবে নিখোঁজ আরেক শিশুর মরদেহ উদ্ধার, নিহত বেড়ে ৪

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৭
ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ঝিনাই নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ আরেক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে এ ঘটনায় চার শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হল। এখনো একজন শিশু নিখোঁজ রয়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে নদী কুলছুম নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মাদারগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

এর আগে, শুক্রবার বিকেলে সিধুলি ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী আমতলা এলাকায় আনার সরকারবাড়ীর ঘাটে গোসলে নেমে ডুবে যায় পাঁচ শিশু। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হল- চর ভাটিয়ানি এলাকার প্রবাসী দুদু মিয়ার মেয়ে পলি আক্তার (১২) ও ছেলে আবু হাসান (৮) এবং বাউসী এলাকার নুর ইসলামের মেয়ে সাবেরা আক্তার (৮)।

এসময়ও নিখোঁজ ছিল একই এলাকার কুলছুম ও বৈশাখী (১২) নামে দুই শিশু।

উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া মাদারগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের লিডার রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা সকালে আবার অভিযান শুরু করি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কুলছুমের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 
 
একই পরিবারের ভাইবোনসহ চার শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 
 

এ বিষয়ে মাদারগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, শুক্রবার স্থানীয় একটি স্কুল মাঠে ফুটবল খেলা শেষে সন্ধ্যায় কয়েকজন শিশু ঝিনাই নদীতে গোসল করতে নামে। এর মধ্যে পাঁচ শিশু ডুবে নিখোঁজ হয়। পরে আরেকটি শিশু বাড়িতে খবর দিলে স্থানীয়রা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

জামালপুর ডুবে মৃত্যু

