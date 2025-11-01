মাদারগঞ্জে নদীতে ডুবে নিখোঁজ আরেক শিশুর মরদেহ উদ্ধার, নিহত বেড়ে ৪

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ঝিনাই নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ আরেক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে এ ঘটনায় চার শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হল। এখনো একজন শিশু নিখোঁজ রয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে নদী কুলছুম নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মাদারগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে, শুক্রবার বিকেলে সিধুলি ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী আমতলা এলাকায় আনার সরকারবাড়ীর ঘাটে গোসলে নেমে ডুবে যায় পাঁচ শিশু। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হল- চর ভাটিয়ানি এলাকার প্রবাসী দুদু মিয়ার মেয়ে পলি আক্তার (১২) ও ছেলে আবু হাসান (৮) এবং বাউসী এলাকার নুর ইসলামের মেয়ে সাবেরা আক্তার (৮)।
এসময়ও নিখোঁজ ছিল একই এলাকার কুলছুম ও বৈশাখী (১২) নামে দুই শিশু।
এ বিষয়ে মাদারগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, শুক্রবার স্থানীয় একটি স্কুল মাঠে ফুটবল খেলা শেষে সন্ধ্যায় কয়েকজন শিশু ঝিনাই নদীতে গোসল করতে নামে। এর মধ্যে পাঁচ শিশু ডুবে নিখোঁজ হয়। পরে আরেকটি শিশু বাড়িতে খবর দিলে স্থানীয়রা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে।