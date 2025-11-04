সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রকৃতিতে ফিরছে একসময়ের বিলুপ্ত প্রায় দৈত্যকচ্ছপ

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪
সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্রে বাটাগুর বাসকা কচ্ছপ। ছবি: ইত্তেফাক

দেশের নদী ও মোহনায় একসময় এমন এক কচ্ছপ সাঁতার কাটত, যা দেখতে পেলেই বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যেত। প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কেজি ওজনের বিশাল আকৃতির কচ্ছপটির নাম বাটাগুর বাসকা। স্থানীয়ভাবে একে ‘নদীর কাইট্টা কচ্ছপ’ নামেও ডাকা হতো। পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন কচ্ছপের তালিকায় শীর্ষে থাকা এই প্রজাতি একসময় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল।

একসময় সুন্দরবন থেকে শুরু করে মিয়ানমার-থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়া উপকূল পর্যন্ত এই কচ্ছপের বসতি ছিল। তবে নির্বিচারে শিকার, নদীতটে মানুষের দখল, বাসস্থান ধ্বংস, মাছ ধরার জাল ও দূষণের কারণে বাটাগুর বাসকার সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে যায়। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা আইইউসিএন এই প্রজাতিকে মহাবিপন্ন তালিকাভুক্ত করেছে। একসময় পদ্মা, মেঘনা, পায়রা ও সুন্দরবনের নদীগুলোতে নিয়মিত দেখা যেত এই কচ্ছপ। কিন্তু ২০০০ সালের দিকে গবেষকেরা ধারণা করেন, পৃথিবীতে আর বাটাগুর বাসকার কোনো অস্তিত্ব নেই।

২০০৮ সালে কিছু প্রাণিবিজ্ঞানী এই প্রজাতির খোঁজে নেমে পড়েন। সেই অভিযানে নোয়াখালী ও বরিশালের জলাশয়ে আটটি বাটাগুর বাসকা পাওয়া যায়। যার চারটি পুরুষ ও চারটি স্ত্রী। বন বিভাগ তখন সেগুলোকে উদ্ধার করে প্রজননের উদ্দেশ্যে গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্মকর্তারা কচ্ছপগুলোকে নিবিড়ভাবে লালন-পালন ও প্রজননের চেষ্টা শুরু করেন। শুরুতে সাফল্য সীমিত হলেও, ২০১৪ সালের মধ্যে গাজীপুর কেন্দ্রে প্রায় ৯৪টি ছানা জন্ম নেয়। এরপর প্রজনন কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য আটটি কচ্ছপ ও তাদের জন্ম দেওয়া ছানাগুলোকে সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়।

করমজল বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির জানান, এখন পর্যন্ত করমজলে ৫১৯টি ডিম থেকে ৪৩৩টি বাচ্চা ফুটেছে। এছাড়া বর্তমানে করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ৪৫৭টি কচ্ছপ রয়েছে। এ বছর তিনটি বাটাগুর বাসকা মোট ৮২টি ডিম দিয়েছে। তা থেকে ৬৫টি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। তিনি আরও জানান, বিশেষ ইনকিউভেশন বালুর নিচে রেখে ডিমগুলো ফোটানো হয়। বাচ্চা কচ্ছপগুলোকে প্রথমে পানির ট্যাংকে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে দুটি কচ্ছপের ৬৩টি ডিম থেকে ৫৭টি বাচ্চা হয়। এরপর ২০১৮ সালে দুটি কচ্ছপের ৪৬টি ডিম থেকে ২১টি বাচ্চা, ২০১৯ সালে একটি কচ্ছপের ৩২টি ডিম থেকে ৩২টি বাচ্চা, ২০২০ সালে দুটি কচ্ছপের ৫৬টি ডিম থেকে ৫২টি বাচ্চা, ২০২১ সালে চারটি কচ্ছপের ৯৬টি ডিম থেকে ৭৯টি বাচ্চা, ২০২২ সালে একটি কচ্ছপের ৩৪টি ডিম থেকে ৩৩টি বাচ্চা, ২০২৩ সালে দুটি কচ্ছপের ৫২ ডিম থেকে ৫২টি বাচ্চা, ২০২৪ সালে তিনটি কচ্ছপের ৫৮ ডিম থেকে ৪২টি বাচ্চা ও সর্বশেষ ২০২৫ সালে তিনটি কচ্ছপের ৮২টি ডিম থেকে ৬৫টি বাচ্চা ফোটে। এছাড়া ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২ ও ২০২৪ সালে এই বাচ্ছাগুলো থেকে ১০৬টি কচ্ছপ সুন্দরবনের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পুকুরসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনের নদী-খালসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে বাটাগুর বাসকার কোনো স্ত্রীর কচ্ছপ রয়েছে কি না এবং কচ্ছটির জীবন-আচরণ জানতে বিভিন্ন সময় পিটে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসিয়ে ২১টি পুরুষ কচ্ছপ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় অবমুক্ত করা হয়েছে। তবে এতে আশানুরূপ কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি।

বাগেরহাট পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বাটাগুর বাসকার পুনর্জীবন বাংলাদেশের সংরক্ষণ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই সফলতা প্রমাণ করে, সঠিক পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া প্রজাতিকেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, ‘একসময় মনে হয়েছিল এই কচ্ছপ চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমরা দেখছি, প্রজনন সম্ভব এবং বাচ্চাগুলো টিকে থাকছে। এটা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।’

ইত্তেফাক/এসএএস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় পার্টি ও জাসদের শতাধিক নেতাকর্মী যোগ দিলেন এনসিপিতে

মাদক বিরোধী অভিযানে মিললো আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি 

শেরপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে মিললো ১০৬ বস্তা সরকারি সার

বুধবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না সিলেটের যেসব এলাকায় 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির সমাবেশ থেকে ফেরার পথে বাসচাপায় নিহত ৩

স্কুল শিক্ষিকাকে অপহরণের অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

রাস মেলায় গোসলে নেমে ভেসে যাওয়া পর্যটক সাগরে উদ্ধার

খেয়াঘাটে অতিরিক্তি ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে আবারও দু’পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng